ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ с церемонии открытия Зимней Олимпиады в Пекине

БАКУ /Trend/ - В столице Китая Пекине проходит церемония открытия XXIV Зимних Олимпийских игр.

Как сообщает в пятницу Trend, церемония организована на Пекинском национальном стадионе.

В церемонии принимает участие азербайджанская делегация во главе с шеф-де-миссион команды Анаром Багировым. Флаг Азербайджана на открытии будет нести фигурист Владимир Литвинцев. Азербайджанская делегация прошествует на открытии под 42-м порядковым номером.

На Олимпиаде в Пекине Азербайджан будет представлен двумя спортсменами в одном виде спорта. Фигурист Владимир Литвинцев, знаменосец команды, выйдет на лед 8 и 10 февраля. 15 и 17 февраля выступит фигуристка Екатерина Рябова.

Отметим, что Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля. В них примут участие 3000 спортсменов из 91 страны. На соревнованиях будут разыграны 109 комплектов медалей по 15 видам спорта. Из-за пандемии коронавируса посмотреть соревнования вживую смогут только граждане Китая.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева)