В Азербайджане выявлено еще 7 050 случаев заражения коронавирусом, вылечились 3 435 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 7 050 случаев заражения коронавирусом, 3 435 человек вылечились, 26 - скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 683 476 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 637 429 человек вылечились, 8 823 – скончались, число активных больных составляет 37 224.

За последние сутки в стране проведен 19 481 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 227 883.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)