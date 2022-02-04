БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 35 400 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 989, вторую - 1 811, третью - 30 600 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 149 831. Первую дозу вакцины получили 5 242 827, вторую - 4 748 738, третью - 2 158 266 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)