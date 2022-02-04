В Азербайджане объявлены результаты экзамена по приему на дипслужбу в МИД

БАКУ /Trend/ - Объявлены результаты экзамена по приему на дипслужбу в министерство иностранных дел Азербайджана.

Как сообщили Trend в пятницу в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), участники экзамена могут ознакомиться с результатами на официальном сайте ГЭЦ, или отправив свой "рабочий номер" на короткий номер 7727 посредством мобильных операторов Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel.

В экзамене приняли участие 460 человек.

Экзамен состоял из трех этапов – тестовый экзамен, эссе на азербайджанском языке и на выбранном иностранном языке. Результаты экзамена по каждой части оценивались по 100-балльной шкале, а максимальный балл был равен 300. В соответствии с результатами экзамена право на участие в собеседовании получили первые 100 кандидатов с относительным баллом не менее 50 по эссе на иностранном языке и продемонстрировавшие наивысший результат по общему баллу, с учетом требования знаний на уровне С1.

С 10 февраля 2022 года ГЭЦ организует онлайн-апелляционный процесс для рассмотрения заявлений в связи с результатами экзамена. Желающие обратиться в апелляционную комиссию могут зарегистрироваться, заполнив электронное заявление, которое будет размещено на сайте ГЭЦ 8-9 февраля 2022 года.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)