Обнародована фактическая погода в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 11:00 5 февраля, на территории Азербайджана шли дожди, местами мокрый снег, в высокогорье - снег, усилился северо-западный ветер, сообщили в субботу Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

По ее данным, количество выпавших осадков в Агдере (Ордубад) составило 7, в Гейгеле - 4, в Дашкесане - 2, в Губе, Грызе, Сарыбаше (Гах), Гедабее - 1, в Садараке, Шаруре, Ордубаде - 2, в Хачмазе, Шабране, Барде, Кюрдамире, Лерике, Астаре, Нахчыване, Хачмазе, Баку и на Абшеронском полуотрове - до 1 миллиметра.

Высота снежного покрова составила в Агдере (Ордубад) - 46, в Сарыбаше (Гах) - 18, в Лазе - 12, в Грызе - 10, в Гейгеле - 5 и Дашкесане - 4 сантиметра.

Максимальная скорость северо-западного ветра достигла 32 - в Нафталане, 28 - в Тертере, 25 - в Мингячевире, 20 - в Джейранчоле, Шеки, Гяндже, 18 - в Агдаме, Барде, 16 - в Шамкире, Зардабе, 17- 20 метров в секунду - в Баку и на Абшеронском полуострове.

Высота волн на Каспии достигала трех метров.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)