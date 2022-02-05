Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В ночь с 5 на 6 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается мокрый снег, который прекратится к утру, в течение дня прогнозируется погода без осадков, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 0-2, днем - 6-9, в Баку ночью - 0-2, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 80-90, днем - 60-70 процентов.

Завтра ночью и утром в районах Азербайджана местами ожидаются осадки в виде дождя и снега, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем - 7-10 градусов тепла, в горах - 5-10, в высокогорье ночью - до 15, днем - 0-5 градусов мороза.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)