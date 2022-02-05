В рамках TEKNOFEST стартовал новый конкурс - PLANER

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские студенты смогут проверить свои знания и навыки в очередном интересном конкурсе в рамках подготовки к Аэрокосмическому и технологическому фестивалю TEKNOFEST, сообщает Trend.

Информируем что, Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики проведет 26-29 мая этого года в Баку первый Аэрокосмический и технологический фестиваль TEКNOFEST. Основной целью TEКNOFEST, ставшего международным брендом, является популяризация среди молодежи авиации, космонавтики, цифровой экономики, образования и т.д., развитие предпринимательства в этих сферах, раскрытие знаний и умений молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление отечественных технологий широкой публике.

Одним из самых интересных конкурсов фестиваля, который пройдет в Баку, является PLANER, специально разработанный для студентов и магистров вузов. Так, азербайджанские студенты смогут принять непосредственное участие в разработке легендарной модели планера ASW 28.

В ходе разработки модели студенты будут практиковаться в проектировании самолета и оборудовании фюзеляжа, точной телеметрии, программировании, автономном механизме полета, различных датчиках и сборе полетных данных во время полета.

По условиям конкурса в PLANER могут участвовать команды из 6 студентов. Команды должны привлечь ментора к групповой работе и быть представлены в стабильном составе до финального этапа. Также каждая команда должна выбрать капитана из членов своей команды.

Хотим отметить, что командам, участвующим в конкурсе, будет оказана техническая помощь в размере около 800 долларов США для использования соответствующего оборудования для реализации проекта.

Учащиеся вузов, участвуя в рамках категории В, смогут принять участие в конкурсе на призовой фонд, состоящий из I места – 6000 манатов, II места – 4000 манатов, III места – 2000 манатов.

Крайний срок подачи заявок – 17 февраля 2022 года.

Электронная ссылка для регистрации: https://teknofest.az/ru/competitions/

Для дополнительной информации:

050 251 40 28

[email protected]

teknofest.az

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель – популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.az, Milli.az, Azernews, Eastweststream, Today.az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.