В Азербайджане выявлено еще 7 704 случая заражения коронавирусом, вылечились 4 109 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 7 704 случая заражения коронавирусом, 4 109 человек вылечились, 23 - скончались, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 691 180 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 641 538 человек вылечились, 8 846 – скончались, число активных больных составляет 40 796.
За последние сутки в стране проведен 20 531 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 248 414.
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