В Азербайджане выявлено еще 7 704 случая заражения коронавирусом, вылечились 4 109 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 7 704 случая заражения коронавирусом, 4 109 человек вылечились, 23 - скончались, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 691 180 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 641 538 человек вылечились, 8 846 – скончались, число активных больных составляет 40 796.

За последние сутки в стране проведен 20 531 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 248 414.