Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 36 448 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 098, вторую - 2 025, третью - 31 325 человек.
Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 186 279. Первую дозу вакцины получили 5 245 925, вторую - 4 750 763, третью - 2 189 591 человек.
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