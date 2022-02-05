БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 36 448 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 098, вторую - 2 025, третью - 31 325 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 186 279. Первую дозу вакцины получили 5 245 925, вторую - 4 750 763, третью - 2 189 591 человек.