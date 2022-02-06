Надеемся на дальнейшее укрепление стратегического партнерства с Украиной – МИД Азербайджана (ФOTO)
БАКУ /Trend/ - На официальной странице министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter в воскресенье размещена публикация по случаю 30-летия установления дипломатических отношений с Украиной.
Как сообщает Trend, в публикации говорится:
"Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Украиной.
По этому случаю передаем наши наилучшие пожелания дружественному правительству и народу Украины. Надеемся на дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства!".
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