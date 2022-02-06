В Баку завтра до 9 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Прогнозируется юго-западный ветер, который утром сменится на умеренный северо-западный ветер, передает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

На Абшеронском полуострове температура воздуха ночью составит 0-3°, днем 7-10° тепла , в Баку ночью 0-2°, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление повысится от 763 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70 процентов .

В районах Азербайджана погода в основном будет без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер . Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла , днем 7-12° тепла , в горах 5-10° мороза , в высокогорье до 18° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.