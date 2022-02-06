В Азербайджане выявлено еще 7 474 случая заражения коронавирусом, вылечились 4 840 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 7 474 случая заражения коронавирусом, 4 840 человек вылечились, 25 - скончались, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 698 654 случая заражения коронавирусной инфекцией, 646 378 человек вылечились, 8 871 – скончался, число активных больных составляет 43 405.

За последние сутки в стране проведено 19 043 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 267 457.