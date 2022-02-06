Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Мамедали Мехтиев (90 кг) завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема в Париже.
Как сообщает Trend, Мехтиев проиграл Мураду Санширо в решающем раунде и занял второе место.
Отметим, что еще один представитель Азербайджана Ушанги Кокаури (+100 кг) также выступает в финале турнира.
На соревнованиях, которые завершатся сегодня, Азербайджан представляют шесть дзюдоистов.
В турнире принимают участие 285 спортсменов из 52 стран.
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