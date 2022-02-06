Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Мамедали Мехтиев (90 кг) завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема в Париже.

Как сообщает Trend, Мехтиев проиграл Мураду Санширо в решающем раунде и занял второе место.

Отметим, что еще один представитель Азербайджана Ушанги Кокаури (+100 кг) также выступает в финале турнира.

На соревнованиях, которые завершатся сегодня, Азербайджан представляют шесть дзюдоистов.

В турнире принимают участие 285 спортсменов из 52 стран.