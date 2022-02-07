Азербайджан завоевал вторую серебряную медаль на турнире Большого шлема

Общество 7 февраля 2022 00:38 (UTC+04:00)
Азербайджан завоевал вторую серебряную медаль на турнире Большого шлема

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури (+100 кг) завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема в Париже, сообщает Trend.

Кокаури проиграл в решающей стадии монголке Цэцэнцэ Одхуу и занял второе место.

Отметим, что эта медаль является второй по счету, завоеванной командой Азербайджана на турнире. Ранее Мамедали Мехтиев (90 кг) также занял второе место в соревнованиях.

Отметим, что на завершившихся сегодня соревнованиях Азербайджан представляли шесть дзюдоистов.

В турнире приняли участие 285 спортсменов из 52 стран.

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