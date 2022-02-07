На прошлой неделе от мин очищено более 50 га освобожденных территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В ходе операций по разминированию в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане с 1 по 5 февраля было обнаружено и обезврежено 7 противопехотных и 10 противотанковых мин, а также 42 неразорвавшихся боеприпаса. Об этом сообщили в понедельник Trend в Агентстве Азербайджана по разминированию.

В указанный период от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены освобожденные территории площадью 51,3 га.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)