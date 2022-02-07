В минздраве Азербайджана рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Ходжавенде (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Из общего числа пострадавших в результате ДТП с участием служебного автобуса в Ходжавенде 13 человек были доставлены в столичную клинику Bakı Sağlamlıq Mərkəzi с различными травмами.

Как сообщили Trend в министерстве здравоохранения Азербайджана, 11 из них являются гражданами Турции.

Два человека помещены в реанимационное отделение, их состояние оценивается как тяжелое. Состояние остальных 11 пострадавших оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время продолжается их обследование и лечение, сказали в минздраве.

Отметим, что накануне вечером на автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша на территории Ходжавендского района произошло ДТП с участием служебного автобуса, принадлежащего компании - субподрядчику Kolin İnşaat Turizm Sənaye və Ticarət.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)