Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, умеренный юго-западный ветер, сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 0-3, днем – 7-10, в Баку ночью – 0-2, днем – 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 767 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана прогнозируется погода без осадков, утром и вечером местами туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем – 7-12 градусов тепла, в горах – 3-8, в высокогорье ночью - 17 градусов мороза, днем – 1-6 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)