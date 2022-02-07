Управление Медицинской Службы Госкомтаможни Азербайджана и Бакинский филиал Университета имени И.М. Сеченова подписали Меморандум о сотрудничестве

БАКУ/Trend/ - Подписан Меморандум о сотрудничестве между Управлением Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики и Бакинским филиалом Первого Московского Государственного Медицинского Университета имени И.М. Сеченова

Между Управлением Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики и Бакинским филиалом Первого Московского Государственного Медицинского Университета имени И.М. Сеченова был подписан меморандум о сотрудничестве с целью проведения совместных научных исследований в различных областях медицины и мероприятий непрерывного медицинского образования международного значения.

Согласно подписанному меморандуму о сотрудничестве планируется организация сертификационных медицинских учебных курсов на местном и региональном уровнях, научно-практических мероприятий и исследований, а также совместных обучающих программ для обеспечения обмена опытом между резидентами и изобретателями.

Кроме этого, в рамках меморандума о сотрудничестве, между Научно-Практическим и Учебным Центром Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики и Учебно-Симуляционным Центром Бакинского филиала Первого Московского Государственного Медицинского Университета имени И.М. Сеченова планируется налаживание более широких связей, проведение обмена экспертами, совместных мероприятий по совершенствованию теоретических знаний и практических навыков специалистов в области здравоохранения.

Следует отметить, что Управление Медицинской Службы ГТК совместно с Центральным Таможенным Госпиталем постоянно расширяет возможности сотрудничества с местными и международными организациями с целью совершенствования медицинских кадров на общенациональном уровне.