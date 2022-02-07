В Азербайджане выявлено еще 4 680 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 134 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 4 680 случаев заражения коронавирусом, 2 134 человека вылечились, 27 - скончались, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 703 334 случая заражения коронавирусной инфекцией, 648 512 человек вылечились, 8 898 – скончались, число активных больных составляет 45 924.

За последние сутки в стране проведены 11 442 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 278 899.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)