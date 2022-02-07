БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 59 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки 1 гражданин получил первую дозу вакцины, третью - - 58.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 218 614. Первую дозу вакцины получили 5 248 383, вторую - 4 752 395, третью - 2 217 836 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)