В Азербайджане проведен анализ страниц госструктур в Facebook (Инфографика)

БАКУ /Trend/ - Центра анализа медиа обнародовал результаты анализа активности, количества посетителей и публикаций страниц государственных структур Азербайджана в Facebook за период с 01.02.2021 по 31.01.2022.

Trend со ссылкой на эту структуру представляет результаты анализа по указанным направлениям страниц госструктур в Facebook: