В регионах Азербайджана наблюдается нехватка специализированных врачей - Госагентство по ОМС
БАКУ /Trend/ - В регионах Азербайджана наблюдается нехватка специализированных врачей.
Как сообщает Trend, об этом заявил во вторник глава департамента стратегического анализа Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Араз Насиров на мероприятии "Финансирование ОМС, информационные технологии и платежные системы".
Он отметил, что в основном многопрофильные больницы в Азербайджане находятся в Баку, в связи с чем жители регионов едут в столицу для получения соответствующих медицинских услуг.
"Наша цель - создать многопрофильные больницы и в регионах Азербайджана", - отметил Насиров.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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