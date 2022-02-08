Депутат Севиль Микаилова провела встречу с семьями шехидов в Хачмазе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиль Микаилова посетила семьи шехидов в Хачмазе, встретилась с их детьми.

Как сообщает Trend, Севиль Микаилова отметила, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева всегда уделяют особое внимание семьям шехидов и ветеранам Отечественной войны, а благодарный азербайджанский народ чтит память шехидов.

Она подчеркнула, что дети шехидов всегда окружены особым вниманием и заботой государства.

В ходе встреч родственники шехидов выразили свою признательность Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой за внимание и заботу о них.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)