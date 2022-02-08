В Азербайджане военнослужащим еще двух госструктур присвоено звание "Ветеран войны"

БАКУ /Trend/ - Во исполнение распоряжения Президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2021 года, военнослужащим министерства юстиции и Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, участвовавшим в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджана в период с 27 сентября по 10 ноября 2020 года, на основании списка, согласованного с Кабинетом министров, было присвоено звание "Ветеран войны", сообщили во вторник Trend в министерстве труда и социальной защиты населения.

Данные о военнослужащих, которым присвоено звание "Ветеран войны", включены в подсистему Zəfər минтруда и соцзащиты, говорится в сообщении.

Им в проактивном порядке назначена ежемесячная пенсия Президента Азербайджана (80 манатов).

Пенсия оформлена и выплачивается с 1 января 2022 года.

Ранее звание "Ветеран войны" (вместе с назначением ежемесячной пенсии Президента Азербайджана) было присвоено военнослужащим Службы государственной безопасности и Государственной пограничной службы, участвовавшим в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджана в период с 27 сентября по 10 ноября 2020 года.

В настоящее время другие ведомства (министерство обороны, министерство внутренних дел, министерство по чрезвычайным ситуациям) ведут работу по присвоению звания "Ветеран войны" и назначения пенсии Президента Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)