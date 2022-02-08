Завтра в Баку будет ветрено

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, прогнозируется усиление юго-западного ветра, передает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-7, днем - 12-16, в Баку ночью - 4-6, днем - 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 до 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода без осадков, ночью и утром местами прогнозируется туман, порывистый юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем - 13-18 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)