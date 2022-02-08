В рамках «TEKNOFEST Азербайджан» продолжается регистрация на конкурс «Любительское спутниковое моделирование»

БАКУ/Trend/ - В рамках Аэрокосмического и технологического фестиваля «TEKNOFEST Азербайджан» продолжается регистрация на конкурс «Любительское спутниковое моделирование» (CANSAT) для студентов.

Сообщаем, что Министерство цифрового развития и транспорта проведет 26-29 мая этого года в Баку первый аэрокосмический и технологический фестиваль «TEKNOFEST Азербайджан». Основной целью TEKNOFEST, ставшего международным брендом, является популяризация среди молодежи авиации, космонавтики, цифровой экономики, образования и т.д., продвижение предпринимательства в этих сферах, раскрытие знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также демонстрация местных технологий широкой публике.

«Любительское спутниковое моделирование» (CANSAT), который является одним из самых важных конкурсов фестиваля, направлен на предоставление студентам новых теоретических и практических знаний в области космоса, особенно на подготовку местных специалистов в области спутникового моделирования и управления.

Конкурс будет стимулировать базовые знания учащихся в области механики, электроники и программирования. Кроме того, студенты смогут значительно улучшить свои навыки работы в команде, презентации и планирования.

По условиям конкурса студенты должны сформировать команду и участвовать в конкурсе. Также каждая команда должна подготовить небольшую модель спутника и представить ее на конкурс. После запуска, модель спутника должна выполнять функцию сбора необходимых данных с датчиков до приземления. Спутник должен иметь возможность выполнять поставленную задачу, отправляя эту информацию в виде телеметрического пакета на соответствующий интерфейс. Миссия означает, что спутник, который разработают студенты, будет определять разнос автономно после отключения от носителя, а в случае успешного разъединения, записывать видеоизображение земной поверхности и сохранять его на внутреннюю карту памяти.

Команды студентов смогут принять участие в конкурсе на призовой фонд, представляющий категорию В, состоящую из I места - 6000 манатов, II места - 4000 манатов, III места - 2000 манатов.

Крайний срок подачи заявок – 17 февраля 2022 года.

Электронная ссылка для регистрации: https://teknofest.az/az/competitions/

Для дополнительной информации:

050 251 40 28

[email protected]

teknofest.az

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель – популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.