В минобразования Азербайджана прокомментировали обсуждения в соцсетях о якобы полном закрытии школ

БАКУ /Trend/ - В последние дни в Азербайджане в социальных сетях идут обсуждения в связи с якобы полном закрытием школ с 15 февраля на две недели в связи с ростом числа заражений коронавирусом

В ответ на запрос Trend во вторник завсектором по связям с общественностью минобразования Джасарет Валехов сказал, что эта информация недостоверна и данный вопрос в настоящее время не обсуждается.

Напомним, что ранее начальник отдела организации и управления общим образованием министерства Эльнур Алиев также сказал, что ситуация с инфицированием коронавирусом в школах находится под контролем и необходимости в полном закрытии школ нет.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)