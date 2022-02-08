В минобразования Азербайджана прокомментировали обсуждения в соцсетях о якобы полном закрытии школ
БАКУ /Trend/ - В последние дни в Азербайджане в социальных сетях идут обсуждения в связи с якобы полном закрытием школ с 15 февраля на две недели в связи с ростом числа заражений коронавирусом
В ответ на запрос Trend во вторник завсектором по связям с общественностью минобразования Джасарет Валехов сказал, что эта информация недостоверна и данный вопрос в настоящее время не обсуждается.
Напомним, что ранее начальник отдела организации и управления общим образованием министерства Эльнур Алиев также сказал, что ситуация с инфицированием коронавирусом в школах находится под контролем и необходимости в полном закрытии школ нет.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)
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