ГЭЦ Азербайджана обратился к учащимся выпускных классов профлицеев

БАКУ /Trend/ - Выпускной экзамен для лиц, обучающихся в последних классах учреждений начального профессионального образования, будет проводиться в том городе (районе), где находится профессиональный лицей, в соответствии с графиком экзаменов по городам и районам, которые Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет в течение марта по уровню полного среднего образования.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на ГЭЦ.

С графиком выпускных экзаменов по уровню полного среднего образования можно ознакомиться здесь.

Отметим, что экзамен по государственному языку (азербайджанский язык) для учащихся профессиональных лицеев, обучающихся на ином языке, состоится 14 марта.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)