В Азербайджане выявлено еще 7 032 случая заражения коронавирусом, вылечились 5 285 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 7 032 случая заражения коронавирусом, 5 285 человек вылечились, 22 - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 710 366 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 653 797 человек вылечились, 8 920 – скончались, число активных больных составляет 47 649.

За последние сутки в стране проведены 17 889 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 296 788.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)