Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 43 126 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 652, вторую - 2 204, третью - 37 270 человек.
Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 261 740. Первую дозу вакцины получили 5 252 035, вторую - 4 754 599, третью - 2 255 106 человек.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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