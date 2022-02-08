БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 43 126 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 652, вторую - 2 204, третью - 37 270 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 261 740. Первую дозу вакцины получили 5 252 035, вторую - 4 754 599, третью - 2 255 106 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)