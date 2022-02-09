TƏBIB о надежности экспресс-тестов на COVID-19

БАКУ /Trend/ - Во многих аптеках Азербайджана продаются экспресс-тесты на коронавирус для использования в домашних условиях. Многие считают, что они позволяют быстрее и менее затратно выявить инфицирование коронавирусом, чем в больничных лабораториях. С увеличением уровня инфицирования COVID-19 растет и интерес граждан к этим тестам. Но насколько они надежны?

В ответ на запрос Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) сообщили, что экспресс-тесты используются во всем мире, но они менее точны по сравнению с ПЦР-тестом.

"Они были протестированы и в Азербайджане. Было установлено, что экспресс-тесты показывают отрицательный результат у людей с низким уровнем вирусной нагрузки, недавно инфицированных или находящихся в фазе выздоровления. А у зараженных пациентов с лихорадкой они показывают положительный результат. Поэтому в качестве подтверждающих в Азербайджане приняты тесты ПЦР, так как ВОЗ оценила их как самые качественные для выявления коронавируса.

При этом в Азербайджане не запрещено использовать экспресс-тесты в домашних условиях", - отмечается в сообщении.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)