Избран новый президент Федерации бокса Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 9 февраля состоялась отчетно-выборная конференция Федерации бокса Азербайджана.

Как сообщает Trend, мероприятие прошло в министерстве молодежи и спорта.

Сначала прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поприветствовал участников конференции.

Далее генсек Федерации Наги Сафаров отчитался о деятельности Федерации за последние годы.

Затем состоялись выборы в руководство Федерации. Новым президентом Федерации бокса Азербайджана был избран министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев. Магеррам Талыбов и Вюсал Насирли были избраны вице-президентами, Фуад Гаджиев и Ровшан Гусейнов - членами правления.

На мероприятии также выступил вице-президент Национального Олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде.

В заключение избранный президентом Федерации бокса Сахиль Бабаев поблагодарил за оказанное доверие и отметил, что приложит все усилия для дальнейшего развития этого вида спорта в стране.