Др.Исмаил Эфендиев: «Для укрепления иммунитета у вас есть выбор сделать вакцину, у которой практически нет побочных эффектов».

БАКУ/Trend/ - Иммунитет у переболевших коронавирусом не обладает хорошей защитой от новых штаммов. Надолго защищает только вакцинация и бустерная доза прививки. Учитывая стремительное распространение штамма омикрон в мире, в том числе и в Азербайджане, каждый привившийся двумя дозами вакцины от коронавируса может получить третью бустерную дозу препарата. Она необходима для дальнейшего укрепления иммунитета.

У каждого человека иммунная система имеет свои исключительные особенности. Естественно, формирование иммунитета каждого человека сильно различается от других. Человек может заболеть и переболеть коронавирусом не один раз. И каждый раз можно переносить его достаточно тяжело, с риском, попасть в больницу, в реанмацию, или же есть у вас выбор сделать вакцину, у которой практически нет побочных эффектов и получить тот же самый иммунитет после первой и второй, закрепляющей дозы. Благодаря третьей прививке иммунитет организма будет более сильным.

Как долго будет длиться иммунитет?

Защитит ли он вас от новых заражений?

Об этом рассказывает заместитель начальника Медицинского Управления Государственного Таможенного Комитета, доцент Исмаил Эфендиев на телеканале CBC.AZ.

Видеосюжет можете проследить также на youtube канале Центрального Таможенного Госпиталя. Представляем вам ссылку сюжета: https://youtu.be/v0rEKA1LPjg

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