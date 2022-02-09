Завтра в Баку будет ветрено и дождливо

БАКУ /Trend/ - Завтра днем в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность в основном без осадков, к вечеру местами прогнозируются дожди, усиление северо-западного ветра, передает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки в виде дождя и снега, местами интенсивные, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем - 8-12 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)