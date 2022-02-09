Генпрокуратура обнародовала очередную информацию по «Тертерскому делу» (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура Азербайджана обнародовала очередную информацию по «Тертерскому делу», передает в среду Trend.

"Как сообщалось ранее, с 16 декабря 2021 года следственной группой, возглавляемой первым заместителем генерального прокурора, возобновившей уголовное производство в связи с незаконными действиями некоторых военнослужащих, проходящих службу в воинских частях министерства обороны Азербайджанской Республики в направлении Тертерского, Агдамского и Бейлаганского районов, проводились интенсивные следственные действия по всем направлениям в связи с тем, что в мае - июне 2017 года группой военнослужащих вышеуказанных и других воинских частей при отсутствии соответствующих полномочий, в нарушение требований уголовно-процессуального законодательства, путем незаконного привлечения к допросу, предположительно, подозреваемых лиц были допущены факты пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, а также физического и психологического насилия в отношении потерпевших, повлекшие смерть и иные тяжкие последствия", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В информации отмечается, за прошедшее время выявлены и признаны потерпевшими еще 163 человека, пострадавшие от пыток и иных противоправных действий, которые были всесторонне и тщательно допрошены. В их отношении проведена судебно-медицинская экспертиза. Таким образом, по уголовным делам к настоящему времени признано потерпевшим 281 лицо, включая граждан, идентифицированных в качестве потерпевших в ходе предыдущего расследования.

Процесс установления личности и допроса потерпевших по делу продолжается.

В связи с расследованием фактов государственной измены в мае - июне 2017 года лиц, подвергшихся насилию, физическому или психическому воздействию, другим незаконным действиям, а также незаконно лишенных свободы, но не признанных потерпевшими, просим обратиться по номеру 961 горячей линии Генеральной прокуратуры, а также по телефону 012-361-16-47 и явиться на допрос в следственный орган.

При изучении дел лиц, ранее привлеченных к уголовной ответственности по обвинению в государственной измене, вина которых впоследствии была признана недоказанной, а также осужденных за преступления против воинской службы были выявлены нарушения уголовно-процессуального законодательства, в результате чего в отношении 16 человек по 16 уголовных делам заместитель генерального прокурора обратился в суд с ходатайством о прекращении дела и возвращении прокурору, осуществляющему процессуальное руководство за следствием, для дополнительного расследования.

В то же время постановление от 19 декабря 2017 года о прекращении уголовного преследования в отношении Гулиева Эльчина Матлаб оглу по обвинению в государственной измене без оправдательных оснований в связи со смертью обвиняемого было отменено генеральным прокурором по причине незаконности и необоснованности процессуального решения. Окончательное решение по делу будет принято после проведения объективного и всестороннего расследования.

В ходе расследования уголовного дела были выявлены факты применения пыток, незаконного лишения свободы и злоупотребления служебным положением со стороны Алескерова Вюсала Азиз оглу, Алескерова Рустама Чарказ оглу и Гараева Рамиля Фариз оглу. Фигуранты привлечены к ответственности по статьям 145.3 (незаконное лишение свободы), 293.2 (пытки, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, или наказание, не считающееся пыткой), 341.2.2, 341.2.3 (превышение должностных полномочий). Обвиняемый Ахундов Фуад Арази оглу привлечен к ответственности по статьям 127.2.2 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), 145.3, 293.3, 341.2.2 и 341.2.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. В отношении вышеуказанных лиц решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

Общественность будет дополнительно проинформирована о ходе расследования.

"Напоминаем представителям СМИ, пользователям социальных сетей, а также участникам уголовного производства, что распространение сведений предварительного следствия без надлежащего разрешения влечет за собой уголовную ответственность. Также в отношении лиц, пытающихся повлиять на следствие, распространяющих заведомо ложную, необъективную, искаженную информацию с целью запятнать репутацию победоносной азербайджанской армии и деятельность государственных органов, будут приняты меры в соответствии с законом", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.