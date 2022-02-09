В Азербайджане выявлены еще 7 779 случаев заражения коронавирусом, вылечились 6 315 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 7 779 случаев заражения коронавирусом, 6 315 человек вылечились, 28 - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 718 145 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 660 112 человек вылечились, 8 948 – скончались, число активных больных составляет 49 085.

За последние сутки в стране проведены 19 314 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 316 102.

(Перевод: Нубар Кулузаде)