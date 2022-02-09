БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 44 505 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 438, вторую - 2 165, третью, бустерную дозу - 38 902 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 306 245. Первую дозу вакцины получили 5 255 473, вторую - 4 756 764 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 2 294 008 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)