В минздраве объяснили, почему в Азербайджане не ужесточают карантин, несмотря на суточный рост инфицирования COVID-19

БАКУ /Trend/ - Несмотря на суточный рост инфицирования коронавирусом, в Азербайджане не ужесточают ограничения, что, в частности, связано с высоким показателем вакцинации.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил специалист - эксперт министерства здравоохранения Азербайджана, врач - инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, значительная часть населения Азербайджана получила две дозы вакцины от COVID-19, и у подавляющего большинства граждан побочных эффектов не наблюдалось.

"Желающие поддержать уровень антител могут получить бустерную (третью) дозу вакцины. Временной промежуток между последующими дозами препарата будет зависеть от эпидемиологической ситуации и может составлять от шести до 12 месяцев", - сказал Эйвазов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)