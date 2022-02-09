«Бустерная» доза вакцины от COVID-19 укрепляет иммунитет человека через 2 недели – минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Третья, или «бустерная» доза вакцины от коронавируса укрепляет иммунную систему человека через две недели после введения.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду специалист - эксперт министерства здравоохранения Азербайджана, врач - инфекционист Тайяр Эйвазов.

Он отметил, что вакцинация на сегодняшний день является лучшим средством борьбы с COVID-19.

«Научно доказано, что после введения «бустерной» дозы защита организма от вируса значительно повышается. Поэтому в ряде стран гражданам рекомендуется получить «бустерную» дозу. Учитывая итоги научных исследований и международный опыт, Азербайджан также рекомендует своим гражданам получить «бустерную» дозу.

Мы считаем, что последняя волна коронавируса будет намного короче предыдущих. Те, кто входит в группу риска, должны в первую очередь получить «бустерную» дозу. Также необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические правила», - сказал Эйвазов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)