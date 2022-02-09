У азербайджанских гимнасток очень интересная программа - главный тренер норвежского Клуба художественной гимнастики

БАКУ /Trend/ - У азербайджанских гимнасток очень интересная программа.

Об этом сказала главный тренер норвежского Клуба художественной гимнастики "Asker Turnforening" Бенте Буанес, сообщает Trend в среду со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики Азербайджана.

По словам главного тренера, в учебно-тренировочных сборах, проводимых в Баку, участвуют четыре норвежские гимнастки.

"В конце февраля мы планируем принять участие в Гран-при "Miss Valentine" и международном турнире. Затем состоятся несколько Кубков мира. Участие в чемпионате "Скандинавия" – наша главная цель этой весной. В прошлом году у нас были неплохие результаты на чемпионате мира в Японии. Отмечу, что данный успех является высоким достижением Норвегии за последние 30 лет. Наша цель – и впредь продолжать успешные выступления", - подчеркнула Бенте Буанес.

Главный тренер "Asker Turnforening" отметила, что это не первый ее визит в Азербайджан.

"Столица очень изменилась с моего первого визита. Если не ошибаюсь, я была здесь в 2007 году. Город Баку мне нравится. А зал Национальной арены гимнастики великолепен, также замечательный новый тренировочный зал. Здесь на высоком уровне созданы необходимые условия", - сказала она.

Как отметила Бенте Буанес, выбор провести учебно-тренировочные сборы в Национальной арене гимнастики в Баку обусловлен существующими здесь условиями, а также гостеприимством. "Много лет назад в Норвегию приезжала член Исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана Мариана Василева, и с тех пор между нами зародилась близкая дружба. Я большая поклонница ее работы. Благодаря этим факторам нам очень приятно посещать Баку", - добавила тренер.

Говоря об азербайджанских гимнастках, Бенте Буанес подчеркнула, что чувствуется большое развитие.

"Два дня назад наблюдала выступление старшей групповой команды. У азербайджанских гимнасток очень интересная программа. Будет волнительно наблюдать за их выступлением на соревнованиях в этом году, ведь сейчас все работают по новым правилам. В этом виде гимнастики будет уделяться больше внимания артистизму. В связи с этим интересно будет наблюдать за выступлениями азербайджанских гимнасток. Считаю, что у них очень высокие способности", - заключила она.

(Автор: Джани Бабаева)