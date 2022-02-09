В Азербайджане значительно похолодает
БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 10 и 11 февраля ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, утром и днем местами до 23-28 м/с, сообщает Trend в среду со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Вечером 10 февраля и ночью 11 февраля местами пройдут дожди. Температура воздуха понизится на 5-7 градусов по сравнению с прошлыми днями.
В районах Азербайджана 10 и 11 февраля ожидаются переменные осадки, в высокогорье - снег. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с.
Температура воздуха понизится на 5-8 градусов по сравнению с прошлыми днями. Ночью и утром 11 февраля в некоторых горных районах на дорогах возможен гололед.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)
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