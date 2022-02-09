Азербайджан для меня родная страна – тренер по художественной гимнастике из Турции

БАКУ /Trend/ - Азербайджан для меня родная страна, сказала тренер турецкого Клуба художественной гимнастики "Ritmika" Нихан Озкан, передает Trend в среду со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики Азербайджана.

"В Баку в составе Клуба "Ritmika" вместе со мной находятся еще один тренер и девять спортсменок. Наши гимнастки в течение дня тренируются дважды – утром и вечером. Тренировка длится примерно восемь часов. Национальная арена гимнастики в Баку очень красивая. Здесь для спортсменов созданы все условия – много гимнастических ковров, есть медицинский пункт, столовая, гостиница и т.д. Все постоянно интересуются тем, как у нас дела. Я и раньше приезжала сюда, Азербайджан для меня родная страна. Именно поэтому мы снова выбрали Баку для проведения тренировочных сборов", - отметила она.