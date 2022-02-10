В Общевойсковом учебном центре ВС Азербайджана сданы в эксплуатацию новые объекты (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в рамках проводимых реформ в азербайджанской армии продолжаются мероприятия, направленные на создание отвечающей современным стандартам военной инфраструктуры и повышение боеготовности подразделений, сообщили Trend в минобороны Азербайджана.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Общевойсковой учебный центр Сухопутных войск.

Министру было доложено, что в центре проводятся учения с целью повышения боевой подготовки и тактико-специальных навыков военнослужащих этих подразделений с учетом назначения подразделений командо и других видов войск.

В центре построены учебные пункты, адаптированные к реальным условиям для практического применения современных боевых методов. Здесь также созданы необходимые условия для совершенствования боевых навыков военнослужащих в любых погодных условиях, в том числе для повышения их физической и огневой подготовки.

Кроме того, военнослужащих обучают вести боевые действия в сложных горных условиях, проводить поисково-разведывательные мероприятия, а также вести операции и антитеррористическую деятельность в населенных пунктах.

Затем руководящий состав министерства ознакомился с новопостроенным зданием штаба.

Было отмечено, что здание штаба центра отвечает требованиям современных стандартов. В здании предусмотрены учебные, административные и служебные помещения для военнослужащих. Все комнаты полностью оснащены необходимой мебелью и оборудованием, в том числе наглядными пособиями. В здании установлена централизованная система отопления, обеспечено его энерго- и водоснабжение.

На территории проведены работы по благоустройству.

Затем Гасанов принял участие в открытии новой казармы, предусмотренной в центре для военнослужащих. Оружейные, идеологические, бытовые, канцелярские и другие помещения в казарме оснащены необходимым оборудованием, созданы все условия для пребывания, эффективной организации досуга личного состава.

Министр дал соответствующие поручения по изучению современных методов обучения с учетом опыта, приобретенного в Отечественной войне, их применению в боевой подготовке и претворению в жизнь в соответствии с имеющимися условиями.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)