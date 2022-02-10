Процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами – ВОЗ (ФОТО)

Общество 10 февраля 2022 11:20 (UTC+04:00)
Процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами – ВОЗ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Процесс вакцинации от коронавируса в Азербайджане идет быстрыми темпами, и это радует Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщает Trend, об этом заявила представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, ВОЗ всегда готова поддержать Азербайджан в этой сфере.

Она также сообщила, что медработники из Азербайджана в 2021 году прошли регистрацию для участия в курсах на платформе OpenWHO.

«Эта платформа реализуется в рамках проектов инициативы «Солидарность во имя здоровья» и «Поддержка вакцинации от COVID-19», - сказала Харманджи.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

Процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами – ВОЗ (ФОТО) - Gallery Image
Процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами – ВОЗ (ФОТО) - Gallery Image
Процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами – ВОЗ (ФОТО) - Gallery Image
Процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами – ВОЗ (ФОТО) - Gallery Image
Процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами – ВОЗ (ФОТО) - Gallery Image
Процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами – ВОЗ (ФОТО) - Gallery Image
Процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами – ВОЗ (ФОТО) - Gallery Image
Процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами – ВОЗ (ФОТО) - Gallery Image
Процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами – ВОЗ (ФОТО) - Gallery Image
Процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами – ВОЗ (ФОТО) - Gallery Image
Процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами – ВОЗ (ФОТО) - Gallery Image
Процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами – ВОЗ (ФОТО) - Gallery Image
Процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами – ВОЗ (ФОТО) - Gallery Image
Процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами – ВОЗ (ФОТО) - Gallery Image
Процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами – ВОЗ (ФОТО) - Gallery Image
Процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами – ВОЗ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами – ВОЗ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами – ВОЗ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами – ВОЗ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами – ВОЗ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами – ВОЗ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами – ВОЗ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами – ВОЗ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами – ВОЗ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами – ВОЗ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами – ВОЗ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами – ВОЗ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами – ВОЗ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами – ВОЗ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами – ВОЗ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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