Процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами – ВОЗ (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Процесс вакцинации от коронавируса в Азербайджане идет быстрыми темпами, и это радует Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
Как сообщает Trend, об этом заявила представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.
По ее словам, ВОЗ всегда готова поддержать Азербайджан в этой сфере.
Она также сообщила, что медработники из Азербайджана в 2021 году прошли регистрацию для участия в курсах на платформе OpenWHO.
«Эта платформа реализуется в рамках проектов инициативы «Солидарность во имя здоровья» и «Поддержка вакцинации от COVID-19», - сказала Харманджи.
(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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