Названа цель минздрава Азербайджана в среднесрочной перспективе

БАКУ /Trend/ - Целью министерства здравоохранения Азербайджана в среднесрочной перспективе является укрепление человеческого капитала в сфере здравоохранения.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг на брифинге министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

По его словам, последние два года человечество живет в условиях пандемии коронавируса.

«В Азербайджане с первых дней пандемии в короткие сроки к услугам больных коронавирусом были предоставлены медицинские учреждения, оснащенные новейшим оборудованием. В настоящее время минздрав является не единственным ведомством, работающим в сфере здравоохранения. Планируются в краткосрочной и среднесрочной перспективе шаги, чтобы вывести наше здравоохранение на качественно новый уровень. Наша цель в среднесрочной перспективе - укрепление человеческого капитала в здравоохранении», - сказал Мусаев.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)