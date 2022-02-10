При минздраве Азербайджана будет создан единый колл-центр

БАКУ /Trend/ - При министерстве здравоохранения Азербайджана будет создан единый колл-центр.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг на брифинге министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

По его словам, каждый гражданин сможет решить свою медицинскую проблему, обратившись в колл-центр ведомства.

«Обращения будут приниматься и на новом сайте министерства. На них незамедлительно будут даны ответы», - сказал Мусаев.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)