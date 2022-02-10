В Азербайджане подготовлен новый сборник вопросов для экзаменов по ряду медспециальностей

БАКУ /Trend/ - Основные жалобы в министерство здравоохранения поступали по сферам радиологии и стоматологии.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг на брифинге министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

"Образование играет важную роль в укреплении человеческого капитала в здравоохранении. Основные жалобы в министерство здравоохранения поступали по сферам радиологии и стоматологии. Это было связано с недостаточностью вопросов по подспециальностям в сборнике вопросов, используемом во время экзаменов. В короткие сроки была создана рабочая группа и подготовлен новый сборник вопросов", - сказал министр.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)