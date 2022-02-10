В Азербайджане выплата материальной помощи коснется 1,1 млн пенсионеров

БАКУ /Trend/ - Выплата 200 манатов материальной помощи на 2022 год коснется более 1,1 млн пенсионеров.

Об этом сказал Trend в четверг председатель комитета по труду и социальной политике парламента Азербайджана Муса Гулиев.

Он отметил, что эта выплата распространяется на всех трудовых пенсионеров, за исключением тех, кто получает надбавки за выслугу лет. Гулиев добавил, что пенсии у этой категории лиц высокие и поэтому выплата материальной помощи их не коснется. Она охватит в целом более 1,1 млн человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева)