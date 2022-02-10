Штамм «омикрон» вызывает серьезные осложнения у невакцинированных – минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Штамм «омикрон» коронавируса вызывает серьезные осложнения у невакцинированных.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг на брифинге министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

По его словам, каждый гражданин должен пройти вакцинацию от коронавируса.

«Более пяти миллионов человек в Азербайджане получили две дозы вакцины, а третью дозу - свыше двух миллионов. Выражаю благодарность людям, продемонстрировавшим высокую гражданскую ответственность и принявшим участие в процессе вакцинации», - сказал Мусаев.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)