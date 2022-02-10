Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла

Общество 10 февраля 2022 14:17 (UTC+04:00)
Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра утром в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, во второй половине дня прогнозируется погода без осадков, умеренный северо-западный ветер сменится юго-западным, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5, днем – 7-9, в Баку ночью - 3-5, днем – 6-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится от 766 до 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.

Завтра утром в районах Азербайджана ожидаются дожди, местами снег, во второй половине дня прогнозируется погода в основном без осадков, ночью и утром туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем – 7-12 градусов тепла, в горах – 3-8, в высокогорье ночью - 14, днем - 0-3 градуса мороза.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Названа перевалка портами Турции грузов из США в 2021 г.
Названа перевалка портами Турции грузов из США в 2021 г.
В Москве выявили 22 747 случаев заражения коронавирусом за сутки
В Москве выявили 22 747 случаев заражения коронавирусом за сутки
Сколько времени потребуется TAP, чтобы удвоить мощность прокачки?
Сколько времени потребуется TAP, чтобы удвоить мощность прокачки?
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Туркменское предприятие осваивает выпуск материала нового поколения Бизнес 14:43
Добыча газа и конденсата на «Шах Дениз» увеличилась Энергетика 14:42
Узбекское авиапредприятие привлекает услуги по дефектации компрессоров Тендеры 14:38
Министр здравоохранения Азербайджана объяснил задержки в процессе тестирования на COVID-19 Общество 14:35
Операционные расходы "Шах Дениз" значительно выросли Энергетика 14:32
Названа перевалка портами Турции грузов из США в 2021 г. Турция 14:32
Известный актер Айдемир Акбаш обратился к стендап-комику Фарде Амину: Когда я приглашаю тебя в Турцию, ты говоришь, что у тебя есть дела (ВИДЕО) Интересное 14:31
В ИВ трех районов Азербайджана выявлены факты присвоения бюджетных средств - минфин Общество 14:21
Объём экспорта нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан снизился Энергетика 14:19
Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла Общество 14:17
Ziraat Bank открыл очередной филиал в Азербайджане Экономика 14:11
В Кыргызстане запрещен оборот немаркированной алкогольной и табачной продукции Кыргызстан 14:07
Азербайджан в феврале - Эркюль Пуаро, Дженнифер Лопес, стражи волшебной Терракоты, в поисках величайшего в мире сокровища (ВИДЕО) Интересное 14:03
bp увеличила операционные и капзатраты на БТД Энергетика 13:58
В Москве выявили 22 747 случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 13:57
Представитель ЕС поблагодарил Азербайджан Общество 13:52
Сангачальский терминал снизил экспорт нефти и конденсата Энергетика 13:47
Экспорт газа с "Шах Дениз" через Сангачальский терминал значительно вырос за год Энергетика 13:43
Штамм «омикрон» вызывает серьезные осложнения у невакцинированных – минздрав Азербайджана Общество 13:40
В Азербайджане пройдут клинические испытания вакцины TURKOVAC Общество 13:34
Поставки попутного газа с АЧГ для SOCAR удвоились Энергетика 13:30
bp назвала количество пробуренных скважин на АЧГ Энергетика 13:09
Туркменское министерство продлило тендер на закупку спецматериалов Тендеры 13:04
На Первом канале России покажут фильм с бакинкой в главной роли (ФОТО) Культура 13:04
Казахстанское АО закупит автозапчасти Тендеры 13:01
Министр здравоохранения Азербайджана о возможном ужесточении карантинного режима Общество 13:00
Одним из главных преимуществ Ирана и Азербайджана являются транзитные возможности – Мусави Экономика 12:44
Объем добычи на «Азери-Чираг-Гюнешли» снизился Энергетика 12:37
Сколько времени потребуется TAP, чтобы удвоить мощность прокачки? Энергетика 12:35
Кыргызстане полный курс вакцины от COVID-19 получили 1 млн 112 тыс. 645 человек Кыргызстан 12:34
Развитие отношений с Азербайджаном в сфере медиа находится в центре внимания Ирана - посол Политика 12:33
bp о ходе реализации проекта платформы «Центральный Восточный Азери» Энергетика 12:28
Нацбанк Грузии и США обсудили перспективы стратегического партнерства Грузия 12:22
Компания bp снизила капзатраты по блоку АЧГ Энергетика 12:18
На гидроузлах «Худаферин» и «Гыз Галасы» началась установка турбин Экономика 12:16
Ведутся обсуждения об открытии еще двух пограничных переходов между Азербайджаном и Ираном Экономика 12:05
Иранские компании заинтересованы в участии в восстановленовительных работах на освобожденных территориях Азербайджана – посол Политика 12:04
Нзаван объем товарооборота между Ираном и Азербайджаном Экономика 12:03
Иран поддерживает восстановление всех коммуникаций на Южном Кавказе – посол Политика 12:02
Развитие отношений с соседними странами является приоритетом внешней политики Ирана – посол Политика 12:01
При минздраве Азербайджана будет создан единый колл-центр Общество 11:55
Началась регистрация для 8-ого Казанского Форума Молодых Предпринимателей ОИС Политика 11:49
АБР может расширить масштабы проекта разработки плавучей солнечной электростанции в Азербайджане (Эксклюзив) Энергетика 11:48
В Общевойсковом учебном центре ВС Азербайджана сданы в эксплуатацию новые объекты (ФОТО/ВИДЕО) Общество 11:47
Названа цель минздрава Азербайджана в среднесрочной перспективе Общество 11:38
В Казахстане запустят сервисцентр по обслуживанию самолетов Airbus Казахстан 11:30
Зависимость Британии от импорта газа возрастет до 70% к 2030 году Европа 11:27
Минфин Казахстана рассматривает порядок закупок «Самрук-Казына» Казахстан 11:25
АБР готов предоставить финансирование частным компаниям в Азербайджане (Эксклюзив) Бизнес 11:23
Процесс вакцинации от COVID-19 в Азербайджане идет быстрыми темпами – ВОЗ (ФОТО) Общество 11:20
Армения скрывала факты массовых захоронений во время своей оккупации азербайджанских территорий - Джейхун Байрамов Политика 11:13
Молодежная сеть Движения неприсоединения планирует провести в 2022 г. ряд мероприятий - Джейхун Байрамов Экономика 11:08
Армения на протяжении десятилетий не допускала представителей ЮНЕСКО в Карабах - Джейхун Байрамов Политика 10:45
Азербайджан не ставит никаких ограничений для миссии ЮНЕСКО - Джейхун Байрамов Политика 10:41
Узбекистан и Казахстан создали совет межпарламентского сотрудничества Узбекистан 10:34
В Азербайджане ведется работа над созданием офиса симуляции модели Движения неприсоединения (ФОТО) Политика 10:34
Израиль первым в мире выдал беспилотнику разрешение на работу в гражданском авиапространстве Израиль 10:28
В Университете ADA проходит конференция по симуляции модели Движения неприсоединения Политика 10:28
Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы (ВИДЕО) Политика 10:26
Стоимость азербайджанской нефти превысила $97 за баррель Энергетика 10:19
Казахстанское АО объявило тендер на поставку сжиженного газа Тендеры 10:12
В 2021 году темпы экономического роста Кыргызстана составили 3,6% - МЭК КР Кыргызстан 09:57
Азербайджан привержен принципам Движения неприсоединения - Джейхун Байрамов Политика 09:53
Туркменская биржа выставила на торги нефтяной кокс Бизнес 09:51
Официальный курс маната к мировым валютам на 10 февраля Финансы 09:31
АБР поддержит программу развития финансового рынка Узбекистана Узбекистан 09:28
Нефть продолжает дорожать на данных о снижении ее запасов в США Энергетика 09:28
Обнародована перевалка портами Турции грузов из Албании в 2021 г. Турция 09:25
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на кяльбаджарском направлении Происшествия 09:24
Турция увеличила экспорт стали в Азербайджан Турция 09:06
Азербайджанский фигурист выступил в финале соревнований Олимпиады-2022 в Пекине Общество 08:42
Столтенберг поддерживает приглашение президентов Грузии и Украины на саммит НАТО Грузия 08:41
Казахстан и США будут обмениваться информацией о финансовых счетах граждан Казахстан 08:38
Си Цзиньпин направил ободряющее послание Эрдогану Другие страны 08:34
Внешняя торговля Ирана за 9-ый месяц года превысила $ 8 млрд Иран 08:28
Президент Ильхам Алиев стал первым главой государства, выдвинувшим дальновидную идею продвижения координации на рынке нефти – генсек ОПЕК (Интервью) Энергетика 08:14
В Новой Зеландии сильные ливни привели к наводнениям Другие страны 07:33
Турция и Великобритания проведут переговоры в Анкаре - МИД Турция 06:57
Корабли ВМФ РФ проследовали через Босфор Россия 06:25
Джонсон посетит Брюссель и Варшаву, чтобы обсудить вопросы европейской безопасности Европа 05:54
Снуп дог выкупил лэйбл, с которого началась его карьера В мире 05:23
Машина премьер-министра Ливии попала под обстрел в Триполи Арабские страны 04:50
В Японии отменили около 180 авиарейсов из-за снегопадов Другие страны 03:44
Соцсеть Трампа запустят не раньше конца марта В мире 03:10
Стрельба произошла в школе в штате Нью-Йорк США 02:38
Макрон назвал свой диалог с Путиным содержательным и насыщенным Европа 02:04
Байден и король Саудовской Аравии обсудили проблему поставок энергоносителей в мире США 01:36
Число заразившихся коронавирусом в мире за полгода выросло в два раза В мире 01:19
Вооруженные силы Турции получили партию ракет K+ Турция 00:53
Германия не сможет обойтись без газа в ближайшие 13 лет - глава минэкономики Европа 00:34
Канадские провинции взяли курс на отмену ограничений против COVID-19 Другие страны 00:20
Министр окружающей среды Турции заразился коронавирусом Турция 9 февраля 23:57
Байден провел телефонный разговор с Макроном Европа 9 февраля 23:38
Экономика в Грузии должна развиваться еще быстрее - министр Грузия 9 февраля 23:22
В Польшу прибыла третья за день группа американских десантников Европа 9 февраля 23:09
Чавушоглу обсудил со спецпосланником ООН будущее Сирии Турция 9 февраля 22:34
Шведское агентство в области развития подвело итоги работы в Грузии в 2021 г. Грузия 9 февраля 22:28
Samsung представила новое поколение смартфонов Galaxy S22 и планшетов Tab S8 В мире 9 февраля 22:24
Питер Джексон возглавил список самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes В мире 9 февраля 22:20
Система "Мобильный нотариат" в Азербайджане является высокотехнологичной интеграцией Финансы 9 февраля 22:08
Все новости