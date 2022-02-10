Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра утром в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, во второй половине дня прогнозируется погода без осадков, умеренный северо-западный ветер сменится юго-западным, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5, днем – 7-9, в Баку ночью - 3-5, днем – 6-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится от 766 до 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.

Завтра утром в районах Азербайджана ожидаются дожди, местами снег, во второй половине дня прогнозируется погода в основном без осадков, ночью и утром туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем – 7-12 градусов тепла, в горах – 3-8, в высокогорье ночью - 14, днем - 0-3 градуса мороза.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)